В Ростовской области задержали гражданина Украины за участие в запрещенной организации

На территории Ростовской области задержан гражданин Украины, которого подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ.

«4 марта УФСБ России по Ростовской области при координирующей роли центрального аппарата ФСБ России на территории региона выявлен гражданин Украины, принимавший участие в боевых действиях на стороне незаконного вооруженного формирования "Украинская добровольческая армия**" член запрещенной на территории РФ экстремистской организации "Правый сектор*», - цитирует сообщение «Интерфакс».

Сообщается, что в ходе обысков дома у задержанного были изъяты предметы, которые подтверждают его участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования (НВФ).

В отношении подозреваемого возбуждено 2 уголовных дела - за организацию НВФ и участие в нем (ч. 2 ст. 208 УК РФ) и за организацию деятельности экстремистской организации (ч.2 ст. 282.2 УК РФ).

Ранее сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму гражданина Украины, который подозревается в участии в вооруженном формировании «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана».

Незадолго до этого сотрудники спецслужбы обнаружили на территории полуострова схроны с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

* «Правый сектор» - экстремистская организация, запрещена в России.

** «Украинская добровольческая армия» - экстремистская организация, запрещена в России.