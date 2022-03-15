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В Минобороны России заявили о 2,6 миллионах обращений украинцев об эвакуации в РФ

18:07 15.03.2022
В ходе брифинга Михаил Мизинцев заявил об обращениях из двух тысяч населенных пунктов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Более 2,6 миллионов украинцев обратились в Россию с просьбой об эвакуации. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, отметив, что просьбы поступали более чем из двух тысяч украинских населенных пунктов.

«По результатам ежедневного мониторинга установлено, что только за истекшие сутки таких обращений поступило еще 11 412, а всего их в нашей базе данных уже 2 678 069 с конкретными фамилиями и адресами из практически двух тысяч населенных пунктов Украины», - заявил Мизинцев на брифинге.

Он заявил, что простые люди страдают от преступных решений властей Украины, которые игнорируют случаи мародерства, грабежей, бандитизма и санкционировали использование националистами оружия против мирного населения. Также Мизинцев зачитал одно из тысяч обращений.

«Прошу помощи в эвакуации по гуманитарному коридору моей семьи: жены – Светланы, ее брата и 82-летнего отца, находящихся сейчас в городе Днепре. Они просят эвакуации в Россию. Умоляю, помогите им воспользоваться гуманитарным коридором. Они сильно напуганы, истощены и не могут даже спуститься в убежище. Они погибнут. Пожалуйста, помогите», - процитировал обращение Мизинцев.

Также в ходе брифинга Мизинцев сообщил, что украинские националисты под угрозой смерти сгоняли жителей Мариуполя на рытье траншей. Все подступы к городу были заминированы, а людей использовали в качестве «живого щита».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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