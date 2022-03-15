Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

МО РФ: украинские националисты под угрозой смерти сгоняли жителей Мариуполя на рытье траншей

18:11 15.03.2022
По данным начальника Национального центра управления обороной РФ, националисты заставляли мариупольцев оборудовать баррикады и строить различные инженерные сооружения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
Читайте нас на:

Россия проводит в Мариуполе масштабную гуманитарную акцию. Спасенные гражданские лица подтверждают ранее имевшуюся информацию об ужасах, происходивших в городе.

Националисты заминировали подступы к Мариуполю, взорвали мосты и жилые кварталы, детские сады и школы, медучреждения и другие гражданские объекты, организовали опорные пункты и склады боеприпасов, огневые точки. Самих мариупольцев они использовали в качестве живого щита.

По данным Министерства обороны России, националисты под угрозой смерти сгоняли для оборудования баррикад всех трудоспособных жителей. Их привлекали к рытью траншей и других инженерных сооружений. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Бесчеловечность и безжалостность украинских неонацистов по отношению к мирному населению подтверждается заимствованной ими у немецких фашистов концепции «фестунг» - «городов-крепостей». Ее особенностью является создание всех условий для массового уничтожения мирных жителей с целью не оставить ни одного живого свидетеля военных преступлений.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:13 Армия
Видео
В Минобороны России сообщили о доставке в Мариуполь 225 тонн гумпомощи за сегодня
17:47 В стране и мире
Пушилин: несмотря на готовность иностранных добровольцев, ДНР справится с освобождением своей территории сама вместе с РФ
16:25 В стране и мире
Путин по телефону рассказал королю Бахрейна о целях спецоперации на Украине
14:16 Армия
Видео
По следам разгрома: как украинских националистов загоняют в котел в Донбассе
14:36 В стране и мире
Путин поздравил новоизбранного главу Туркмении Сердара Бердымухамедова с победой на выборах
Популярное
Видео
Каждый вылет - боевой: корреспондент показала работу аэродрома ВКС в ходе спецоперации на Украине
Дзюба попросил Карпина не вызывать его в сборную РФ из-за родственников на Украине
«Леденящий душу»: в Британии оценили уникальные кадры пуска ракеты «Циркон»
Видео
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения «Аллигаторами» украинской артиллерии
Видео
«Никакой пощады не будет»: в МО РФ предупредили о точечных ударах по наемникам на Украине
Собянин заявил об отмене масочного режима в Москве
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.