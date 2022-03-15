МО РФ: украинские националисты под угрозой смерти сгоняли жителей Мариуполя на рытье траншей

Россия проводит в Мариуполе масштабную гуманитарную акцию. Спасенные гражданские лица подтверждают ранее имевшуюся информацию об ужасах, происходивших в городе.

Националисты заминировали подступы к Мариуполю, взорвали мосты и жилые кварталы, детские сады и школы, медучреждения и другие гражданские объекты, организовали опорные пункты и склады боеприпасов, огневые точки. Самих мариупольцев они использовали в качестве живого щита.

По данным Министерства обороны России, националисты под угрозой смерти сгоняли для оборудования баррикад всех трудоспособных жителей. Их привлекали к рытью траншей и других инженерных сооружений. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Бесчеловечность и безжалостность украинских неонацистов по отношению к мирному населению подтверждается заимствованной ими у немецких фашистов концепции «фестунг» - «городов-крепостей». Ее особенностью является создание всех условий для массового уничтожения мирных жителей с целью не оставить ни одного живого свидетеля военных преступлений.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов