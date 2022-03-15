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Путин обсудил с председателем Евросовета спецоперацию по защите Донбасса и гуманитарные аспекты

Елизавета Потейчук
18:55 15.03.2022
Глава российского государства указал, что в ЕС проигнорировали ракетный удар украинских военных по Донецку.
Путин обсудил с председателем Евросовета спецоперацию по защите Донбасса и гуманитарные аспекты
© Фото: Виктор Антонюк РИА Новости
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого обсудили ситуацию, связанную с проведением специальной военной операции по защите Донбасса. Также стороны затронули гуманитарные аспекты, включая меры по эвакуации мирного населения.

«Президент России обратил особое внимание, что руководство Евросоюза, публично оценивая происходящее, проигнорировало вчерашнюю преступную и бесчеловечную акцию украинских военных - ракетный удар по жилому кварталу в центре Донецка с использованием кассетного боеприпаса, приведший к многочисленным жертвам среди гражданского населения», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, российский лидер изложил принципиальные оценки переговоров делегаций России и Украины по выработке договоренностей, включая требования российской стороны. В рамках беседы также было обращено внимание на то, что Украина не показывает серьезного настроя на поиск взаимоприемлемых развязок.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Более того, стороны обсудили вопросы взаимодействия России и Бахрейна, а также борьбы с COVID-19.

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