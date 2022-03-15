Путин по телефону рассказал королю Бахрейна о целях спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Хамадом Бен Исой Аль Халифой. В ходе беседы обсуждались вопросы сотрудничества двух стран, взаимодействие в борьбе с коронавирусом, а также проводимая ВС РФ спецоперация на Украине.

«Владимир Путин рассказал о причинах и целях специальной военной операции по защите Донбасса, о предпринимаемых мерах по защите гражданского населения, а также о проводимой российской стороной работе на переговорах с украинскими представителями», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Российский лидер также поделился оценками переговорного процесса между делегациями РФ и Украины.