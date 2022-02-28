Даниил Медведев официально стал первой ракеткой мира

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала свежий рейтинг лучших спортсменов в мужском одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев официально признан первой ракеткой мира.

Он вышел на первое место после того, как серб Новак Джокович проиграл в четвертьфинале турнира в Дубае. Еще два россиянина, Аслан Карацев и Карен Хачанов, заняли 22 и 25 места рейтинга соответственно. Информация опубликована в статье на сайте ATP.

Джокович ранее оценил шансы Медведева стать первой ракеткой мира. Серб отметил, что будет первым, кто поздравит конкурента, если тот станет лидером рейтинга.