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Даниил Медведев официально стал первой ракеткой мира

Егор Левин
09:02 28.02.2022
Еще два россиянина, Аслан Карацев и Карен Хачанов, заняли 22 и 25 места рейтинга соответственно.
Даниил Медведев официально стал первой ракеткой мира
© Фото: Xin Yuewei, XinHua, Globallookpress
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Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала свежий рейтинг лучших спортсменов в мужском одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев официально признан первой ракеткой мира.

Он вышел на первое место после того, как серб Новак Джокович проиграл в четвертьфинале турнира в Дубае. Еще два россиянина, Аслан Карацев и Карен Хачанов, заняли 22 и 25 места рейтинга соответственно. Информация опубликована в статье на сайте ATP.

Джокович ранее оценил шансы Медведева стать первой ракеткой мира. Серб отметил, что будет первым, кто поздравит конкурента, если тот станет лидером рейтинга.

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