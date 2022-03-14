Депутат Толстой заявил о подготовке третьего пакета антисанкционных мер
Парламентарий подчеркнул, что ранее уже было принято 13 законов и два антисанкционных пакета.
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В Госдуме уже приступили к подготовке третьего пакета антисанкционных мер, заявил вице-спикер российского парламента Петр Толстой.
«Что касается законодательства, нашей прямой работы, вы знаете, что было принято 13 законов и так называемых два антисанкционных пакета. Сейчас готовится третий, он будет достаточно интересный, так я скажу. Идут дискуссии в правительстве. Что касается подзаконных актов, то они будут подготавливаться немедленно», - цитирует Толстого РИА Новости.
Незадолго до этого заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва не станет просить Запад о снятии санкций.
Ранее был создан оперативный штаб по противодействию санкциям, который возглавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.