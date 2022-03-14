Депутат Толстой заявил о подготовке третьего пакета антисанкционных мер

«Что касается законодательства, нашей прямой работы, вы знаете, что было принято 13 законов и так называемых два антисанкционных пакета. Сейчас готовится третий, он будет достаточно интересный, так я скажу. Идут дискуссии в правительстве. Что касается подзаконных актов, то они будут подготавливаться немедленно», - цитирует Толстого РИА Новости.

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