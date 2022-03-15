Армия Доехать до передовой: кадры изнутри мчащегося по открытому пространству «Урала» в зоне спецоперации Андрей Аркадьев Алексей Алексеев При выезде на открытую местность водитель автомобиля добавил скорость, чтобы поскорее проскочить просматриваемый участок. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Корреспондент «Звезды» Алексей Алексеев вместе со съемочной группой сопроводил военнослужащих, задействованных в специальной военной операции на Украине, на автомобиле повышенной проходимости «Урал». «Единственная возможность доехать до артиллерийских позиций - это воспользоваться услугами военного гостеприимного "Урала". Обычно на нем возят снаряды для артиллерии, но сейчас согласились любезно и нас подвезти. Выехали на открытую местность из-под защиты деревьев, и чувствуется как водитель "Урала" добавил скорость, чтобы поскорее проскочить просматриваемый участок», - поделился Алексеев. Ранее корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев описал картину, сложившуюся после бегства украинских морпехов со своей базы в Бердянске. Из строя артиллерийские установки ВМС Украины выводят бойцы Росгвардии. Бердянск - крупный порт на Азовском море, и именно в его сторону были развернуты орудия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика