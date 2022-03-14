Путин обратил внимание премьера Израиля на украинский удар по Донецку

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

«В данном контексте Владимир Путин обратил внимание на новую варварскую акцию украинских военных - сегодняшний ракетный удар по центральному кварталу Донецка с применением кассетного боеприпаса, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей города», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

В частности, Беннет сообщил российскому лидеру о том, что недавних контактах по теме ситуации на Украине с главами ряда стран. Владимир Путин, в свою очередь, поделился оценками переговорного процесса между делегациями РФ и Украины, проходящего в последние дни в формате видео-конференц-связи. Стороны условились на дальнейшем продолжении диалога.

Ранее президент России и премьер-министр Израиля обсудили третий раунд российско-украинских переговоров. Тогда Путин поделился с Беннетом оценками состоявшегося в понедельник, 7 марта, третьего раунда переговоров российской и украинской делегаций.