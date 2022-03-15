«Синие птицы» ЦВО отправились в Казахстан для обеспечения запуска корабля «Союз МС-21»

Спасатели Центрального военного округа выдвинулись в Казахстан. Они обеспечат запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-21» с космодрома Байконур.

Сам запуск запланирован на 18 марта. На Международную космическую станцию отправятся трое россиян - Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Военные спасатели задействуют поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица», а также вертолеты Ми-8, самолеты Ан-12 и Ан-26. Авиация доставит в Казахстан около 150 спасателей, медиков, представителей Роскосмоса, Росавиации.

«Синяя птица» — советский трехосный полноприводный плавающий автомобиль на базе вездехода ЗиЛ-4906. Первоначально создавался как вездеход, предназначенный для поиска и эвакуации приземлившихся экипажей космических кораблей.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов