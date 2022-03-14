Роскосмос впервые покажет вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовый комплекс в прямом эфире

На космодроме Байконур завершилась сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «С. П. Королев» (Союз МС-21). Вскоре по результатам заседания Государственной комиссии было принято решение о ее вывозе на стартовый комплекс площадки 15 марта 2022 года. Процесс вывоза ракеты впервые в прямом эфире покажет госкорпорация «Роскосмос».

«Начало работ по транспортировке ракеты на стартовый комплекс запланировано в 05:30 по московскому времени», - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», посвященный памяти основоположника практической космонавтики академика Сергея Королева, запланирован на 18 марта в 18:55 по московскому времени. В состав основного экипажа входят командир Олег Артемьев, бортинженеры Денис Матвеев и Сергей Корсаков, а также их дублеры - Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

Ранее корпорация «Роскосмос» обратилась с письменным обращением к партнерам по проекту Международной космической станции (МКС) с требованием отменить незаконно введенные санкции. Копии обращения направлены главам NASA, а также Канадскому и Европейскому космическим агентствам.