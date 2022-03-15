В Союзе предпринимателей Франции заявили, что компании страны останутся в России

«Ашан» и другие французские компании продолжат свою деятельность в России. Об этом заявил глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье.

Он заявил это в эфире телеканала BFMTV, отвечая на вопрос деятельности компаний «Ашан», «Данон», «Леруа Мерлен» и «Декатлон» на территории РФ. При этом он отметил, что «Ашан» присутствует как в России, так и на Украине.

Ранее в гипермаркетах «Ашан», «Атак», «О’Кей» и розничной сети «Магнит» ввели ограничения на наценки до 5% по ряду социально значимых товаров. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.