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В Союзе предпринимателей Франции заявили, что компании страны останутся в России

Алексей Курильченко
14:02 15.03.2022
В число компаний, которые продолжат свою деятельность, вошла и торговая сеть «Ашан».
В Союзе предпринимателей Франции заявили, что компании страны останутся в России
© Фото: Aleksander Polyakov,Global Look Press
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«Ашан» и другие французские компании продолжат свою деятельность в России. Об этом заявил глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье.

Он заявил это в эфире телеканала BFMTV, отвечая на вопрос деятельности компаний «Ашан», «Данон», «Леруа Мерлен» и «Декатлон» на территории РФ. При этом он отметил, что «Ашан» присутствует как в России, так и на Украине.

Ранее в гипермаркетах «Ашан», «Атак», «О’Кей» и розничной сети «Магнит» ввели ограничения на наценки до 5% по ряду социально значимых товаров. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

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