Военные железнодорожники ЮВО впервые отправились на реконструкцию БАМа

Министерство обороны РФ показало кадры погрузки техники отдельного батальона механизации Железнодорожных войск ЮВО в Краснодарском крае.

Военные железнодорожники примут участие в строительстве второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ-2). Они выполнили погрузку около 20 единиц железнодорожной техники на платформы.

В составе эшелона военные водители, экскаваторщики, бульдозеристы. По прибытии на станцию Улак военнослужащие разгрузят технику, разместятся в блочно-модульных городках и приступят к работам.

Работы по реконструкции самого сложного участка протяженностью 340 километров между населенными пунктами Улак и Февральск, к которым привлечены железнодорожные войска, стартовали 12 августа.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов