Корреспондент «Звезды» рассказал о прибытии в ДНР колонны МЧС РФ для эвакуации людей из Мариуполя

На территорию Донецкой Народной Республики прибыла колонна транспорта МЧС России - она направится в Мариуполь для эвакуации мирного населения. О целях спасателей и составе колонны рассказал с места событий корреспондент телеканала «Звезда» Олег Лавров.

«17 автобусов и 25 транспортных средств - МЧС России прибыло в Донецкую республику из Ростовской области. Они направляются в Мариуполь, что бы вывести около тысячи человек - десять из них иностранцы, 70 сотрудников ОБСЕ. Также граждане Турции, Казахстана и других стран», - рассказал корреспондент.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что ведомство организовало колонны с 200 автобусами для эвакуации жителей Мариуполя. Он также отметил, что граждане будут доставлены в пункты временного размещения, где для них созданы комфортные условия для проживания.