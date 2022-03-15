Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Рябков назвал деструктивной роль США в ситуации на Украине

Елизавета Потейчук
14:42 15.03.2022
Замглавы МИД РФ отметил, что РФ «осуждает американскую позицию» по Украине.
Рябков назвал деструктивной роль США в ситуации на Украине
© Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что роль США в ситуации, сложившейся вокруг Украины, крайне деструктивна. Он также добавил, что Москва и Вашингтон имеют противоположные друг другу подходы к обстановке на Украине, а происходящее в данный момент в стране стало в значительной мере следствием политики США.

«Роль США в этой трагедии сугубо деструктивна, мы осуждаем эту американскую позицию», - цитирует ТАСС слова Рябкова.

Ранее замглавы МИД РФ заявил, что Россия в ближайшее время опубликует  списки персональных санкций и ограничений против западных политиков, бизнесменов и других деятелей. По словам Сергея Рябкова, при выработке ответных мер российские власти проявляют хладнокровие и стремятся минимизировать собственный ущерб.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако РФ будет стремиться к ее демилитаризации. В связи с военной операцией ряд государств ввели ограничительные меры в отношении РФ, в том числе запретили российским самолетам находиться в их воздушном пространстве.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:16 Армия
Видео
По следам разгрома: как украинских националистов загоняют в котел на Донбассе
14:36 В стране и мире
Путин поздравил новоизбранного главу Туркмении Сердара Бердымухамедова с победой на выборах
14:02 В стране и мире
В Союзе предпринимателей Франции заявили, что компании страны останутся в России
12:42 В стране и мире
В Кремле разочарованы молчанием Запада после обстрела Донецка
12:42 В стране и мире
Видео
Огонь по Донецку: корреспондент «Звезды» рассказал об украинских обстрелах города
Популярное
Видео
Каждый вылет - боевой: корреспондент показала работу аэродрома ВКС в ходе спецоперации на Украине
Дзюба попросил Карпина не вызывать его в сборную РФ из-за родственников на Украине
«Леденящий душу»: в Британии оценили уникальные кадры пуска ракеты «Циркон»
Видео
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения «Аллигаторами» украинской артиллерии
Видео
«Никакой пощады не будет»: в МО РФ предупредили о точечных ударах по наемникам на Украине
Собянин заявил об отмене масочного режима в Москве
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.