Рябков назвал деструктивной роль США в ситуации на Украине

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что роль США в ситуации, сложившейся вокруг Украины, крайне деструктивна. Он также добавил, что Москва и Вашингтон имеют противоположные друг другу подходы к обстановке на Украине, а происходящее в данный момент в стране стало в значительной мере следствием политики США.

«Роль США в этой трагедии сугубо деструктивна, мы осуждаем эту американскую позицию», - цитирует ТАСС слова Рябкова.

Ранее замглавы МИД РФ заявил, что Россия в ближайшее время опубликует списки персональных санкций и ограничений против западных политиков, бизнесменов и других деятелей. По словам Сергея Рябкова, при выработке ответных мер российские власти проявляют хладнокровие и стремятся минимизировать собственный ущерб.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако РФ будет стремиться к ее демилитаризации. В связи с военной операцией ряд государств ввели ограничительные меры в отношении РФ, в том числе запретили российским самолетам находиться в их воздушном пространстве.