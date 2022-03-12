В МИД РФ заявили о подготовке персональных санкций против Запада

Россия в ближайшее время обнародует списки персональных санкций и ограничений против западных политиков, бизнесменов и других деятелей. С таким заявлением выступил заместитель главы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

«Списки готовы. Мы этим занимаемся. Это по большому счету часть повседневной работы. Фиксация на том, как и в каком масштабе отвечать на санкции, наверное, неправильна», - сказал он в эфире Первого канала.

Со слов Рябкова, при выработке ответных мер российские власти проявляют хладнокровие и стремятся минимизировать собственный ущерб. Вашингтон, выбирая стратегию отношений с Москвой, исходит из принципа «от плохого к худшему», отметил дипломат

«О каком вы вообще доверии можете говорить, если мы наблюдаем движение усилиями сменяющих друг друга администраций США от плохого к худшему в наших отношениях. Мы ведем статистику санкционных волн, они давно превысили сотню, а то, что мы видим сейчас, это совершено беспрецедентно», - добавил замглавы МИД РФ.

Отношения между Россией и США заметно осложнились после признания Москвой независимости народных республик Донбасса и начала специальной военной операции по защите его населения.

Власти США, Евросоюза и ряда других государств ввели против России экономические санкции. Многие международные компании приостановили или вовсе свернули свою деятельность на российском рынке. В ряде случаев Москва ответила зеркально.