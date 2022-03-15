Сердар Бердымухамедов стал избранным президентом Туркменистана

Избранным президентом Туркменистана стал Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов, сын действующего главы государства. Информация об этом опубликована на сайте Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане.

«Туркменистана и на основании постановления Центральной избирательной комиссии от 14 марта 2022 года Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов, набравший 72,97% голосов избирателей, признан избранным Президентом Туркменистана», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сын действующего главы Туркмении Сердар Бердымухамедов выдвинут в качестве кандидата в президенты страны в ходе Девятого внеочередного съезда Демократической партии Туркменистана.