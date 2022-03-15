Минобороны России опубликовало кадры эвакуации жителей Мариуполя

Министерство обороны России опубликовало кадры эвакуации мирных жителей из Мариуполя. В городе большие разрушения и тяжелейшая гуманитарная ситуация. Быть в таком месте с самого начала боевых действий очень опасно.

Обстрелы не прекращается до сих пор, люди с семьями бегут на свой страх и риск. Многие жители остались без крыши над головой и покидают город, чтобы спастись.

Ранее в Национальном центре управления обороной РФ сообщили о стремительном ухудшении гуманитарной ситуации на Украине. По информации центра, в некоторых населенных пунктах, включая Мариуполь, положение и вовсе критическое.

Однако после операции по разблокированию города появилась возможность открыть первые гумкоридоры и начать эвакуацию населения.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов