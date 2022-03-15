В ДНР заявили об удерживаемых украинскими военными 17 детях в Славянске

Украинские военные удерживают в Славянске 17 детей, которые прибыли в Святогорск на оздоровительный отдых. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики. При этом известно, что их планируют насильственно эвакуировать в неизвестном направлении.

«20 февраля 2022 г. на оздоровительный отдых в Святогорск были отправлены в общей сложности 17 детей. В настоящее время ребята находятся в Славянске, о чем они сообщили своим родителям во время сегодняшнего телефонного разговора», - сообщается в Telegram-канале штаба.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что националисты захватили банки в Запорожье и отбирают деньги у зажиточных горожан якобы на нужды сил территориальной обороны. Гражданское население пытается бежать из города, чтобы не столкнуться с насилием радикалов.