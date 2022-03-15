Посол РФ в Париже заявил, что на переговорах не поднимался вопрос смены режима на Украине

На российско-украинских переговорах вопрос смены режима на Украине даже не поднимался. Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

«Россия не ставит задачей смену режима на Украине, народ должен определять свое будущее», - заявил Мешков на пресс-конференции в Париже.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что говорить о сроках подписания мирного соглашения между России и Украиной пока рано. Тем не менее, сам факт проведения переговоров является позитивным.