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Посол РФ в Париже заявил, что на переговорах не поднимался вопрос смены режима на Украине

Алексей Курильченко
13:47 15.03.2022
По словам Алексея Мешкова, народ Украины должен сам определять свое будущее.
Посол РФ в Париже заявил, что на переговорах не поднимался вопрос смены режима на Украине
© Фото: Andrea Filigheddu, Keystone Press Agency, Globallookpress
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На российско-украинских переговорах вопрос смены режима на Украине даже не поднимался. Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

«Россия не ставит задачей смену режима на Украине, народ должен определять свое будущее», - заявил Мешков на пресс-конференции в Париже.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что говорить о сроках подписания мирного соглашения между России и Украиной пока рано. Тем не менее, сам факт проведения переговоров является позитивным.

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