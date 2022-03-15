Рябков заявил, что РФ и США придерживаются диаметрально противоположных подходов к Украине

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обвинил Вашингтон в сознательном многолетнем взращивании на Украине антироссийских настроений. Это причина, по которой диалог с американцами невозможен. Об этом Рябков заявил, отвечая на вопрос «Интерфакса», есть ли между РФ и США контакты по украинской тематике.

«По Украине с американцами о чем говорить? У нас диаметрально противоположные подходы к происходящему на Украине. Все, что происходит сейчас, в значительной мере следствие той политики, которую на протяжении многих лет проводил Вашингтон, который сознательно превращал Украину в "антироссию", который сознательно лишал возможности киевские власти на более ранних этапах сделать хоть что-то в плане выполнения минских соглашений. Но это сейчас все в прошлом», - сказал он.

Рябков добавил, что сейчас усилия Москвы сфокусированы полностью на достижении поставленных целей в рамках специальной военной операции.

Ранее Рябков заявил, что Россия может возобновить диалог с США о безопасности, если Вашингтон будет к этому готов.