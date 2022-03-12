МИД РФ: направленные в США предложения Москвы по гарантиям безопасности уже не в силе

Комплекс предложений по гарантиям безопасности, которые Россия отправляла в США, уже не в силе. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. С его слов, Россия может возобновить диалог с США о безопасности, если Вашингтон к этому готов.

«Мы, если американцы к этому будут готовы, возобновить диалог, конечно, сможем и настроены на это, как и к работе в рамках ДСНВ, где тоже пауза определенная имеется. Все зависит от Вашингтона», - заявил он в эфире Первого канала.

При этом, официальные Москва и Вашингтон не прерывали контакты, которые осуществляются в постоянном режиме, сказал дипломат.

«Хотел бы отметить, что контакты с американскими представителями не прерываются, они продолжаются в постоянном режиме. Посольство функционирует, есть контакты по другим линиям», - добавил замглавы МИД РФ.

Напомним, 17 декабря минувшего года МИД России опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. В январе прошла серия консультаций по гарантиям безопасности.