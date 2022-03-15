Кличко сообщил о введении комендантского часа в Киеве на два дня
Военное командование Украины решило ввести комендантский час в Киеве на два дня, сообщил мэр города.
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В Киеве вводится комендантский час с 8 вечера 15 марта до 7 утра 17 марта, без спецпропусков передвигаться по городу запрещено. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
«По решению военного командования, с сегодняшнего дня – 15 марта, с 20:00 – в Киеве вводится комендантский час. <...> будет действовать до 7 утра 17 марта. Поэтому прошу всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги, – в укрытие», - сказано в сообщении.
Ранее, в день начала проведения спецоперации по освобождению Донбасса, в Киеве вводился комендантский час на 9 часов в ночь с 24 на 25 февраля.