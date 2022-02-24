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В Киеве ввели комендантский час

Анна Назайкина
18:19 24.02.2022
Как сообщается, общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kate Bezzubets, Pexels
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице Украины вводится комендантский час. Как утверждается, он будет действовать с 11 ночи до 8 утра по московскому времени.

«Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях... военного положения необходимый для безопасности жителей столицы. Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Кроме того, Виталий Кличко обратился к жителям города с просьбой вовремя возвращаться домой.

«При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность», - добавил мэр украинской столицы.

Сегодня, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственным за возможное кровопролитие будет киевский режим.

В Кремле обратили внимание, что в отношении специальной операции по защите народных республик Донбасса не может использоваться формулировка «оккупация» Украины. Также было отмечено, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации страны.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что группировки войск ДНР и ЛНР продолжают контрнаступательные действия на подразделения ВСУ при огневой поддержке российских ВС. Кроме того, глава МО России Сергей Шойгу дал распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к военнослужащим Украины.

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко в беседе со «Звездой» заявил о необходимости начала переговоров для завершения конфликта на Украине. По его словам, чем быстрее начнется мирный переговорный процесс, тем больше жизней будет сбережено.

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