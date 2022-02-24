В Киеве ввели комендантский час

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице Украины вводится комендантский час. Как утверждается, он будет действовать с 11 ночи до 8 утра по московскому времени.

«Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях... военного положения необходимый для безопасности жителей столицы. Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Кроме того, Виталий Кличко обратился к жителям города с просьбой вовремя возвращаться домой.

«При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность», - добавил мэр украинской столицы.

Сегодня, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственным за возможное кровопролитие будет киевский режим.

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