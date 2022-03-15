В Кремле считают преждевременным прогнозирование сроков подписания мирного соглашения между Россией и Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что говорить о сроках подписания мирного соглашения между России и Украиной пока рано. Тем не менее сам факт проведения переговоров является позитивным.

«Работа сложная, и, наверное, в данном случае позитивным является сам факт продолжения этой работы. Давать прогнозы пока не хотим, дождемся, когда будут ощутимые результаты, о которых можно будет проинформировать общественность двух стран прежде всего... Мы не хотели бы спешить с прогнозами», - сказал Песков журналистам.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью журналисту Марку Фейгину заявил, что мирное соглашение может быть достигнуто в течение одной-двух недель, самый поздний срок - май.

Четвертый раунд переговоров делегаций России и Украины стартовал 14 марта. Украинская сторона планирует обсуждать гарантии безопасности и вывод российских войск. Позже стороны взяли техническую паузу до 15 марта.