Тринадцатого марта российские военные уничтожили тренировочные центры ВСУ на Яворовском полигоне и населенном пункте Старичи. В результате было ликвидировано до 180 иностранных наемников. Те же, кто выжил, решили прекратить военные действия и объясняют остальным, что игра не стоит свеч.

«Ребята, там весь мир, там спецназ со всего мира. А потом очень просто, все что я знаю, это то, что они все мертвы. Они все уничтожены. Вы просто не можете понять одного, как самолет стреляет по вам ракетами. Вы не можете понять. Все кончено, все кончено», - рассказал бразильский наемник.

Власти Украины осознали, что радикальные группировки уже не справляются. Многие из них разбиты, а мотивация оставшихся с каждым днем все ниже. Поэтому пригласили иностранных наемников со всего мира.

На одном из сайтов для солдат удачи под видом личной охраны наемникам предлагают контракт. Сумма внушительная, от одной до двух тысяч долларов в день плюс бонусы. Их обычно выплачивают за количество убитых. Наемники называют это военным туризмом.

Достается иностранцам и от украинцев. Британский наемник Джейсон Хейг попал под авиаудар Воздушно-космических сил России у аэродрома Гостомель. Спасаясь, он попытался спрятаться в лесу, где его захватили сотрудники СБУ и избили во время допроса. После этого Джейсон решил сразу вернуться домой.

На запечатленных кадрах уцелевшие иностранные военные массово покидают базу на Яворовском полигоне. Позже, американский военкор Нолан Петерсон напишет об этом в своих социальных сетях. Всего 30 из 200 прибывших на Украину иностранных наемников решили воевать, остальные передумали.

После российского удара по учебному центру некоторые страны остановили отправку военных. Французский организатор отправки наемников заявил, что сделал это по просьбе Киева. Также во французской армии предупредили офицерский состав, что большинство солдат не добираются до линии фронта. Многих находят убитыми в районах сосредоточения.

Ряд стран Запада все же продолжают отправку наемников на территорию Украины. В свою очередь, Министерство обороны РФ сделало заявление по данной ситуации. В ведомстве четко дали понять, что пощады наемникам, убивающих людей, не будет.