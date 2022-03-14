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«Никакой пощады не будет»: в МО РФ предупредили о точечных ударах по наемникам на Украине

19:29 14.03.2022
В Минобороны РФ отметили, что ведомству известно о всех местах нахождения иностранных наемников на Украине.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России
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Официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что некоторые страны Запада поддерживают на государственном уровне участие своих граждан в качестве наемников Украины в боевых действиях против российских военнослужащих. Так, Конашенков подчеркнул, что ответственность за гибель иностранцев данной категории на Украине целиком лежит на руководстве данных государств.

«Все места нахождения иностранных наемников на Украине нам известны. По ним и впредь будут наноситься точечные удары, подобные уничтожению 13 марта учебных центров в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. Хочу повторно предупредить, - никакой пощады наемникам не будет, где бы на территории Украины они ни находились», - добавил представитель российского оборонного ведомства на брифинге.

Кроме того, ВС РФ примут ответные меры по выводу из строя предприятий ОПК Украины из-за удара «Точкой-У» по Донецку. Игорь Конашенков заявил, что киевский режим применяет наиболее разрушительные виды оружия против мирного населения и гражданской инфраструктуры.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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