В стране и мире Посол во Франции заявил, что РФ полностью выполняет обязательства по поставкам нефти и газа в Европу Виталий Музыка Украинская газотранспортная система полностью заполнена российским газом, заявил посол. © Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress Читайте нас на: Все взятые на себя обязательства по поставкам нефти и газа в Европу Россия выполняет, несмотря на введенные санкции. Об этом заявил на пресс-конференции в Париже посол РФ во Франции Алексей Мешков. «Россия полностью выполняет, несмотря на жесточайшие санкции, введенные против нас, обязательства по поставкам нефти и газа в Европу. Несмотря на тяжелую ситуацию, полностью заполнена российским газом украинская газотранспортная система», – сказал Мешков. Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявлял, что запасы газа в стране составляют 9,5 миллиардов кубометров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика