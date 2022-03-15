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Посол во Франции заявил, что РФ полностью выполняет обязательства по поставкам нефти и газа в Европу

Виталий Музыка
13:32 15.03.2022
Украинская газотранспортная система полностью заполнена российским газом, заявил посол.
Посол во Франции заявил, что РФ полностью выполняет обязательства по поставкам нефти и газа в Европу
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress
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Все взятые на себя обязательства по поставкам нефти и газа в Европу Россия выполняет, несмотря на введенные санкции. Об этом заявил на пресс-конференции в Париже посол РФ во Франции Алексей Мешков.

«Россия полностью выполняет, несмотря на жесточайшие санкции, введенные против нас, обязательства по поставкам нефти и газа в Европу. Несмотря на тяжелую ситуацию, полностью заполнена российским газом украинская газотранспортная система», – сказал Мешков.

Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявлял, что запасы газа в стране составляют 9,5 миллиардов кубометров. 

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