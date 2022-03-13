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Премьер Украины оценил запасы газа в стране

Роман Захаров
02:27 13.03.2022
По словам Дениса Шмыгаля, добыча голубого топлива продолжается на всех украинских объектах, кроме тех, что находятся в зоне боевых действий.
Премьер Украины оценил запасы газа в стране
© Фото: Стрингер, РИА Новости
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Запасы газа на Украине составляют 9,5 миллиардов кубометров. Об этом сообщил глава правительства страны Денис Шмыгаль.

Премьер при этом подчеркнул, что добыча топлива продолжается на всех украинских объектах, кроме тех, что находятся в зоне боевых действий.

«Запасы газа сейчас на уровне около 9,5 миллиардов кубометров. Продолжается импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши. "Укргаздобыча" продолжает добычу газа на всех объектах, кроме тех, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения, там, где идут боевые действия», - объяснил Шмыгаль в своем видеообращении.

Руководитель украинского кабмина также рассказал, что на территории государства в настоящий момент функционируют четыре АЭС и все гидроэлектростанции.

Кроме того, по словам Дениса Шмыгаля, у Украины есть договоренности с Польшей на поставки дополнительных партий угля. При этом премьер подчеркнул, что для экономии угля украинское правительство приняло решение, что ТЭЦ страны будут получать газ по льготной стоимости.

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