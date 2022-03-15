В Кремле назвали СВПД по Ирану важной для России темой для переговоров

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) - важная тема для переговоров о судьбе иранской ядерной сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Введенные санкции в отношении России непосредственно затрагивают интересы нашей страны в контексте продолжения этой сделки», - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что антироссийские санкции в данном случае должны учитываться, этот аспект нельзя оставлять за бортом.

По словам Пескова, тема переговоров вокруг ядерной программы Ирана не публичная. Он также отметил, что в Вашингтоне знают о позиции РФ по СВПД.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Ирана нагнетание Западом ситуации вокруг Украины и СВПД.