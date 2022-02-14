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Лавров обсудил с главой МИД Ирана нагнетание Западом ситуации вокруг Украины и СВПД

Елизавета Потейчук
19:47 14.02.2022
По мнению Лаврова, «развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о “российской агрессии” против Украины преследует провокационные цели».
Лавров обсудил с главой МИД Ирана нагнетание Западом ситуации вокруг Украины и СВПД
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с иранским коллегой Хоссейном Амир Абдоллахианом ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на фоне продолжающихся в Вене переговоров по восстановлению его всеобъемлющей реализации «в изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН».

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым международным вопросам, включая нездоровую обстановку, нагнетаемую Западом вокруг Украины. С.В.Лавров подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о “российской агрессии” против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к пагубным попыткам силового решения “проблемы Донбасса”», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Также главы МИД стран затронули ход работы по выполнению договоренностей, достигнутых после визита в Москву президента Ирана Сейида Ибрахима Раиси и переговоров с ним главы российского государства Владимира Путина.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Как информирует российское внешнеполитическое ведомство, российский министр иностранных дел подчеркнул, что реакция Вашингтона и Брюсселя на переданные Москвой проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности игнорирует основные для РФ положения.

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