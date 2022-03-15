СМИ: Укрзализныця собирается национализировать несколько тысяч российских вагонов
На Украине начали процесс национализации российских железнодорожных вагонов, сообщает УНИАН.
© Фото: Aleksandr Schemlyaev, Russian Look, Globallookpress
Украинские железные дороги начали национализацию более 3 тыс. российских железнодорожных вагонов. Об этом сообщило информагентство УНИАН в Telegram.
«”Укрзализныця” (Украинские железные дороги. - Прим. ред.) начинает процедуру национализации российских вагонов в Украине. Это более трех тысяч штук. Теперь они будут работать на экономику нашей страны!» - сказано в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет регистрировать в России права на иностранные самолеты, взятые в лизинг российскими авиакомпаниями.