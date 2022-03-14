Путин подписал закон о регистрации в РФ взятых в лизинг иностранных самолетов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет регистрировать в России права на иностранные самолеты, взятые в лизинг российскими авиакомпаниями. После этого воздушным судам можно будет выдавать российские сертификаты летной годности.

«Проведение обязательной сертификации, предусмотренное пунктом 2 статьи 8 настоящего Кодекса, осуществляется с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий. Порядок привлечения сертификационных центров и испытательных лабораторий устанавливается федеральными авиационными правилами», - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте правовой информации.

Ранее начальник управления поддержания летной годности судов Росавиации Валерий Кудинов заявил, что российские авиакомпании вернут часть пассажирских самолетов лизингодателям. После начала спецоперации ВС РФ на Украине Евросоюз закрыл свое небо для авиакомпаний из России, запретил поставки новых самолетов и запасных частей к ним. Кроме того, крупнейшие лизингодатели объявили о прекращении сотрудничества с Россией и потребовали вернуть воздушные суда.