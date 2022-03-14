В стране и мире Корреспондент «Звезды» рассказал о попадании осколка украинской ракеты в гостиницу в Донецке Алексей Курильченко После падения обломков ракеты было разбито несколько окон гостиницы. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Корреспондент телеканала «Звезда» Олег Лавров рассказал, что в здание гостиницы в Донецке, где проживала съемочная группа, попал осколок украинской ракеты «Точка-У». Фрагмент был небольшим и лишь пробил отверстие в окне, никто не пострадал. «Вот отверстие от одной из кассетных бомб, куда конкретно в потолок зашло - непонятно. Слава богу с живем в восточной стороне. А вот если пройти в подъезд и посмотреть, то на западной стороне картина вообще не радужная. Разбитые стекла по всему дому», - рассказал корреспондент. © ТРК "Звезда" В 11 часов 31 минуту в центре Донецка ракета упала на газон рядом со зданием правительства ДНР. В земле воронка, а кассеты, начиненные металлическими осколками, разлетелись на десятки метров. В первые минуты после этого становится известно о гибели по меньшей мере 20 человек и около 30 раненых - в их числе дети. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика