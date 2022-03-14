Корреспондент «Звезды» рассказал о попадании осколка украинской ракеты в гостиницу в Донецке
После падения обломков ракеты было разбито несколько окон гостиницы.
© Фото: ТРК "Звезда"
Корреспондент телеканала «Звезда» Олег Лавров рассказал, что в здание гостиницы в Донецке, где проживала съемочная группа, попал осколок украинской ракеты «Точка-У». Фрагмент был небольшим и лишь пробил отверстие в окне, никто не пострадал.
«Вот отверстие от одной из кассетных бомб, куда конкретно в потолок зашло - непонятно. Слава богу с живем в восточной стороне. А вот если пройти в подъезд и посмотреть, то на западной стороне картина вообще не радужная. Разбитые стекла по всему дому», - рассказал корреспондент.
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