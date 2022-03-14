За сутки в РФ госпитализированы 2 712 человек с коронавирусом

В России за сутки были госпитализированы 2 712 человек с заражением коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, отметив, что показатель снизился на 15% по сравнению с предыдущим днем.

При этом за сутки было выявлено 40 055 случаев заражения COVID-19. 105 243 человека выздоровели.

Ранее, 13 марта, госпитализировали 3 191 человека. Это на 52,9% меньше показателя предыдущего дня, днем ранее было зарегистрировано 6 775 госпитализированных. Количество госпитализаций снизилось в 78 регионах РФ, а увеличилось только в четырех.