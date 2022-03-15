ВС РФ уничтожили 1 306 украинских танков и боевых бронированных машин с начала спецоперации

С момента начала специальной операции на Украине Вооруженные силы России уничтожили 1 306 единиц бронетехники ВСУ. Также было уничтожено более тысячи военных автомобилей и несколько сотен артиллерийских установок. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 156 беспилотных летательных аппаратов, 1 306 танков и других боевых бронированных машин, 127 реактивных систем залпового огня, 471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1 054 единицы специальной военной автомобильной техники», - заявил Конашенков.

Также Конашенков сообщил, что за последние сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбито 16 воздушных целей.

Среди них, по его словам, насчитывается 13 беспилотных аппаратов, в том числе шесть «Байрактар ТБ-2».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов