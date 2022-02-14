Сын президента Туркмении выдвинут кандидатом на выборы главы государства

Сын действующего главы Туркмении Сердар Бердымухамедов выдвинут в качестве кандидата в президенты страны в ходе Девятого внеочередного съезда Демократической партии Туркменистана. Уточняется, что участники съезда выслушали речь кандидата и поддержали его кандидатуру на пост главы государства.

«Сегодня в Центре общественных организаций Туркменистана состоялся IX внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана. Согласно его повестке, на пост президента Туркменистана выдвинута кандидатура заместителя председателя кабинета министров Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова», - сообщает Salam News в Instagram.

Выборы в Туркмении пройдут 12 марта. В стране с понедельника, в соответствии с решением Центризбиркома Туркмении, начался первый этап избирательной кампании по досрочным выборам президента страны - выдвижение кандидатов.

Ранее президент Туркмении в западной части Ашхабада торжественно открыл 15-метровый позолоченный памятник алабаю. Глава государства посвятил алабаям стихотворение и даже написал о них книгу.