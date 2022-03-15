Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посол РФ: в ФРГ осознают, что разжигается ненависть против русскоязычного населения

Марина Крижановская
00:57 15.03.2022
Также он подчеркнул, что «полиция действует корректно» и своевременно возбуждаются уголовные дела о травле и дискриминации в отношении русскоязычных граждан.
Посол РФ: в ФРГ осознают, что разжигается ненависть против русскоязычного населения
© Фото: pexels.com
Читайте нас на:

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Федеративной Республике Германия Сергей Нечаев заявил, что немецкие власти осознают разжигаемую в отношении русскоговорящего населения ненависть. Он отметил, что «все понимают, что это <...> нужно само по себе пресекать». Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК.

Посол добавил, что в немецком истеблишменте высказывались по этому резонансному поводу.

«Все понимают, что разжигание ненависти - это вопиющее явление, которое нужно само по себе пресекать. На этот счет были высказывания министра внутренних дел Германии, уполномоченного правительством ФРГ по делам поздних переселенцев в связи с инцидентом в школе в Берлине, Марцан. Призывы к сдержанности есть», - цитирует ТАСС информацию телеканала.

Российский посол обратил внимание, что в Германии предпринимаются соответствующие меры для сохранности дипломатических миссий России, а также своевременно возбуждаются уголовные дела о травле и дискриминации в отношении русскоязычного населения.

«Я должен отдать должное немецким правоохранительным органам, которые в том числе обеспечивают безопасность наших загранучреждений, полиция действует корректно», - сказал Сергей Нечаев.

Ранее в понедельник депутат бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт заявила о бесперспективности поставок оружия на Украину и санкций против России. Она сообщила, что «ни санкции, ни поставки оружия не останавливают этот ужас».

Также и глава Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила против дискриминации русских людей, живущих в Германии. Она написала в Twitter, что «мы решительно выступаем против того, чтобы люди подвергались дискриминации из-за их российского происхождения или языка».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:46 В стране и мире
Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт сахара и зерновых
23:22 В стране и мире
Лавров обсудил ситуацию на Украине с главой МИД Турции
21:40 В стране и мире
«Налицо все признаки агонии украинской власти»: МИД РФ о ракетном ударе по Донецку
19:24 Армия
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении склада боеприпасов на заводе «Антонов» вблизи Киева
17:24 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении почти всех огневых точек украинских националистов в пригородах Мариуполя
Популярное
Видео
«Никакой пощады не будет»: в МО РФ предупредили о точечных ударах по наемникам на Украине
Собянин заявил об отмене масочного режима в Москве
Видео
Момент падения осколков ракеты в Донецке попал на видео
Видео
Экипажи штурмовой авиации ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Отвага, мужество, тактическая выучка: в Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных
Видео
МО РФ показало последствия удара высокоточным оружием по военному полигону Яворовский
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.