Посол РФ: в ФРГ осознают, что разжигается ненависть против русскоязычного населения

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Федеративной Республике Германия Сергей Нечаев заявил, что немецкие власти осознают разжигаемую в отношении русскоговорящего населения ненависть. Он отметил, что «все понимают, что это <...> нужно само по себе пресекать». Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК.

Посол добавил, что в немецком истеблишменте высказывались по этому резонансному поводу.

«Все понимают, что разжигание ненависти - это вопиющее явление, которое нужно само по себе пресекать. На этот счет были высказывания министра внутренних дел Германии, уполномоченного правительством ФРГ по делам поздних переселенцев в связи с инцидентом в школе в Берлине, Марцан. Призывы к сдержанности есть», - цитирует ТАСС информацию телеканала.

Российский посол обратил внимание, что в Германии предпринимаются соответствующие меры для сохранности дипломатических миссий России, а также своевременно возбуждаются уголовные дела о травле и дискриминации в отношении русскоязычного населения.

«Я должен отдать должное немецким правоохранительным органам, которые в том числе обеспечивают безопасность наших загранучреждений, полиция действует корректно», - сказал Сергей Нечаев.

Ранее в понедельник депутат бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт заявила о бесперспективности поставок оружия на Украину и санкций против России. Она сообщила, что «ни санкции, ни поставки оружия не останавливают этот ужас».

Также и глава Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила против дискриминации русских людей, живущих в Германии. Она написала в Twitter, что «мы решительно выступаем против того, чтобы люди подвергались дискриминации из-за их российского происхождения или языка».