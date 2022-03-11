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ЦБ уточнил порядок выдачи средств, полученных из иностранных банков и электронных кошельков

Роман Захаров
23:48 11.03.2022
Регулятор также запретил банкам брать комиссию за выдачу наличной валюты.
ЦБ уточнил порядок выдачи средств, полученных из иностранных банков и электронных кошельков
© Фото: Pexels
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Средства, полученные в качестве перевода из банка, находящегося за пределами России, или с электронных кошельков, с 12 марта будут выдаваться только в рублях по курсу банка. Об этом говорится в заявлении ЦБ РФ.

«Средства, полученные в качестве перевода из банка за пределами РФ, а также с электронных кошельков выдаются исключительно в рублях», - сообщили в Центробанке.

В ЦБ объяснили, что конвертация будет производиться по курсу кредитной организации, а выплачиваемая сумма не сможет быть меньше суммы, рассчитанной на день выплаты по официальным курсам иностранных валют Банка России для конвертации иных валют по отношению к рублю.

Регулятор также сообщает, что до 9 сентября текущего года он запретил банкам брать комиссию за выдачу физическим лицам наличной валюты. Полученные с 9 марта комиссии будет необходимо вернуть в течение трех дней после обращения клиентов.

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