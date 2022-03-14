Вице-премьер Крыма сообщил, что полуостров и Донбасс теперь связывает автомагистраль
В результате проведения спецоперации на Украине удалось связать сухопутным коридором Крым и Донбасс. Об этом сообщил постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.
«Крым и Донбасс теперь связывает сухопутный коридор по территории Украины. Под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя», – цитирует Мурадова РИА Новости.
Постпред отметил, что пока идут бои с украинскими националистами автомагистраль можно использовать для поставок гуманитарных грузов населению освобожденных районов ДНР.
Мурадов напомнил, что в советское время трасса обеспечивала сквозную перевозку от Евпатории через Мариуполь к Донецку хозяйственных грузов.
Ранее сообщалось, что в пятницу была освобождена Волноваха – последний крупный населенный пункт на трассе Донецк – Мариуполь.