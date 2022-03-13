Продолжая наступление: как удалось отвоевать ключевой транспортный узел на Мариупольском фронте

На неделе практически полностью была освобождена Луганская республика. Оставшиеся под контролем ВСУ города взяты в кольцо. Сложная ситуация сохраняется в направлении Мариуполя. Нацбаты устроили из города настоящий укрепрайон и засели в жилых кварталах. Выбивать их приходится буквально метр за метром.

Тем не менее, в пятницу была освобождена Волноваха - последний крупный населенный пункт на трассе Донецк - Мариуполь. Освобождение Волновахи означает не только подвоз гуманитарной помощи людям, но и подвоз тяжелой техники, живой силы, и боекомплекта для тех, кто сейчас блокирует Мариуполь.

Для того чтобы понять, насколько стратегически важным являлся этот город для Мариупольского фронта, необходимо взглянуть на карту - именно Волноваха была последним крупным населенным пунктом, который блокировал для ДНР транспортное сообщение на этой территории. Операция по освобождению длилась не один день - слишком сильно ВСУ держались за населенный пункт.

«С военной точки зрения - это был крупный опорный пункт, который мы взяли. Сейчас идет процесс полного освобождения территории, потому что националисты и наемники, которые остались в городе, прячутся. Их нужно выловить. Если не сдаются - уничтожить», - указал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Передвигаться свободно по всей Волновахе еще опасно. Обороняться на трех бетонных рубежах возле города нацбаты не собирались и скрывались прямо в жилой застройке. Туда же загоняли и тяжелую технику.

«Они прятались везде. Они под домами и стояли, чтобы их меньше лупанули», - рассказал местный житель Сергей.

Армия Донбасса своим наступлением создает серьезные проблемы со снабжением и коммуникацией для разрозненных группировок ВСУ. У них заканчиваются боеприпасы и горючее, они несут большие потери в вооружении, а часть техники, в том числе и тяжелой бронированной, попросту бросают при отступлении. После тщательного осмотра ее теперь отправят прямо на фронт в помощь войскам ДНР.

«Это трофейный танк вооруженных сил Украины гонят бойцы народной милиции ДНР. На него практически уже нанесен знак Z. Это означает, что этот трофейный танк в ближайшее время сможет встать в ряды Народной милиции Донецкой народной республики» - сообщил корреспондент «Звезды» Георгий Мамсуров.

Кроме техники националисты бросают и своих же боевиков из числа тех, кто все же признал для себя бессмысленность сопротивления. При освобождении еще одного населенного пункта на мариупольской трассе, поселка Новотроицкое, военные обнаружили убитого бойца ВСУ, прикованного цепью к бетонному столбу. Для защиты ему любезно оставили гранатомет.

«Начальство если узнает, что кто-то собирается "на лыжи встать", пристегивают цепями к батареям, столбам, оставляют автомат, чтобы отстреливался, чтобы всем остальным неповадно якобы», - поделился старший сержант 53 омбр ВСУ Сергей Басков.

Донецкий фронт активно продвигается вперед. В бой идут не только кадровые части мотострелковой пехоты, но и мобилизационные войска, сформированные из добровольцев.

«У меня есть опыт, а у людей, которыми я командую - это обычные резервисты. Тут многие шахтеры, никогда в руках оружие не держали. За три дня обучили их стрельбе, тактике, ведению боя во вражеских условиях. Вот он результат: я здесь, потери минимальные», - отметил военнослужащий НМ ДНР с позывным «Мазай».

В освобожденных поселках мирные жители говорят, что отступающие части ВСУ бросали укрепленные линии обороны и в спешке минировали обочины. По оценке руководства республик, на полное разминирование территорий может уйти не один десяток лет. Помимо мин, украинские военные оставляют после себя катастрофическую гуманитарную ситуацию. Магазины и аптеки разграблены, люди подолгу сидят в холоде и практически без питания. Да и родственники, живущие неподалеку, попросту не могут приехать помочь.

В общей сложности в Донецкой республике освобождено уже 89 населенных пунктов, и сейчас идет их активная зачистка от оставшихся там украинских боевиков. Сейчас главной задачей является освобождение Мариуполя - города-порта на Азовском море, второго по величине города ДНР. Сейчас он взят в кольцо российскими войсками и бойцами армии ДНР. Об этом заявляют в российском министерстве обороны

«По Мариуполю. Город заблокирован, все мосты и подступы к городу разрушены, основные дороги заминированы националистами, а вооруженные лица ходят по улицам, открывают беспорядочную стрельбу, тем самым вынуждая гражданское население оставаться в своих домах», - обозначил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Вырваться из города, захваченного боевиками националистического полка «Азов»*, удается немногим. Те, кто оказался в числе спасшихся,не могут сдержать эмоций.

«Мы думали, вообще никогда оттуда не выберемся. Мы дни считали. Я до сих пор отойти не могу, что мы на свободе», - призналась жительница Мариуполя Мария.

Те, кто смог выйти с помощью бойцов армии ДНР, рассказывают: на мирных жителей ведется настоящая охота. Националисты не жалеют, ни женщин, ни детей, ни стариков.

Как только окончательно захлопнут крышку мариупольского котла, большая часть и так дезорганизованных частей ВСУ окажется окончательно отрезана от центрального управления украинской армии.

Вернуться полностью к мирной жизни на освобожденных территориях пока еще крайне сложно, но первые шаги уже делаются. Указами глав ДНР и ЛНР населенным пунктам будут возвращать прежние названия, и административный уклад будет теперь точно таким же, как был до 2014 года.

* Отряд специального назначения «Азов» - организация запрещена на территории РФ.