Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

МО РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами Ка-52

08:43 12.03.2022
К настоящему времени известно, что с начала спецоперации ВС РФ вывели из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины.
© Видео: МО РФ © Фото: МО РФ
Читайте нас на:

Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ ударными вертолетами Ка-52 ВКС России.

«Нанесение авиационных ударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот. Для уничтожения объектов ВСУ применялись управляемые и неуправляемые авиационные ракеты», - отмечается в сообщении.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Вооруженные силы России с начала специальной операции по защите Донбасса вывели из строя уже 3346 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 121 беспилотный летательный аппарат, 1067 танков и других боевых бронированных машин, 114 реактивных систем залпового огня, 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 862 единицы специальной военной автомобильной техники.

Материал подготовили Кирилл Кунецкий и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:43 Армия
Видео
МО РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами Ка-52
07:09 В стране и мире
Видео
«Автомат в рот засовывали»: житель ЛНР рассказал об издевательствах боевиков «Айдара»*
05:29 Армия
Видео
От слов к делу: сирийские добровольцы массово записываются для участия в российской спецоперации на Украине
05:21 В стране и мире
Глава Instagram прокомментировали блокировку соцсети в России
22:20 В стране и мире
YouTube заблокировал канал «Звезды»
Популярное
Видео
Залп на уничтожение: кадры стрельбы ЗРК «Редут» в Балтийском море
Спасение в небе: в МО РФ рассказали о подвигах российских военных на Украине
Неожиданный поворот: в Meta заявили, что Facebook и Instagram «не потерпят русофобии»
Видео
МО РФ: боевики в школе искусств в Харькове прячут тела мирных граждан, убитых карателями
Видео
Корреспондент «Звезды» показал уничтоженную украинскую военную колонну в Херсонской области
Раскрыта дата блокировки Instagram в России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.