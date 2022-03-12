Армия МО РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами Ка-52 К настоящему времени известно, что с начала спецоперации ВС РФ вывели из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины. © Видео: МО РФ © Фото: МО РФ Читайте нас на: Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ ударными вертолетами Ка-52 ВКС России. «Нанесение авиационных ударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот. Для уничтожения объектов ВСУ применялись управляемые и неуправляемые авиационные ракеты», - отмечается в сообщении. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации. Вооруженные силы России с начала специальной операции по защите Донбасса вывели из строя уже 3346 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 121 беспилотный летательный аппарат, 1067 танков и других боевых бронированных машин, 114 реактивных систем залпового огня, 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 862 единицы специальной военной автомобильной техники. Материал подготовили Кирилл Кунецкий и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика