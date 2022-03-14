Добровольцы по всему миру сообщают о желании встать на сторону РФ в спецоперации на Украине

В Сирии не прекращаются акции в поддержку специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на Украине. В городах Сирийской Арабской Республики идут митинги, на которых вместе реют сирийские и российские флаги.

Сирийские военнослужащие наносят на свою технику те же знаковые буквы, которые используют наши военные. На сборные пункты сирийских вооруженных сил приходят ветераны боевых действий для записи в добровольцы, чтобы постоять за Россию так же, как она постояла за Сирию.

Готовность биться с нацистами на Украине бок о бок с российскими братьями по оружию выражают ветераны Сирийской Арабской Армии, бойцы христианского ополчения и бывшие боевики оппозиции. На проводимые в Сирии митинги участники приносят российские и сирийские флаги, портреты с изображением президентов России и Сирии, транспаранты с призывами: «Великая российская армия! Мы победим нацистов!», «С тобой и за тебя, Россия!», «Россия, вперед!», «Россия в наших сердцах!», «Россия для Сирии родная!».

«Ваша страна, ваша армия встали рядом с нами в самую тяжелую для сирийской родины минуту. Русские солдаты пролили свою кровь на сирийской земле ради будущего наших детей. Это самое большое, что может сделать один ради другого - отдать за него свою жизнь. Наш долг быть вместе с Россией и сражаться за нее так, как она сражалась за нас. Тем более, что на Украине русские снова жертвуют собой ради других, спасая свой братский народ... Мы слышали слова Президента России господина Владимира Путина. Он сказал, что если Россия не остановит США и НАТО на Украине, то они придут на русскую землю и разрушат вашу великую страну. Этого нельзя допустить. Вы спасли Сирию от США и их союзников. Теперь мы готовы сражаться против их псов за вас!» - указали участники патриотических акций.

Не только в Сирии солидарны с РФ в ситуации на Украине. Со всего мира добровольцы записывают видеообращения в поддержку России, высказывая желание присоединиться к борьбе.

«Я венесуэлец. Мы, также как и другие страны, боремся против империализма и гегемонии США. Мы полностью поддерживаем специальную военную операцию России на Украине против национализма и США. Мы уверены, что наш опыт будет полезен для ВС РФ, поэтому мы готовы поехать на Украину для борьбы против национализма и американцев», - высказался житель Венесуэлы.

Слова поддержки в сторону России и ее действий по защите Донбасса высказывают и в другой южноамериканской стране.

«Президент США Байден хочет поставить весь мир на колени. Сегодня Россия сражается на Украине за свободу и безопасность всех стран, которые противостоят военной и экономической агрессии США. Сейчас, я знаю, войска идут на восток, чтобы плечом к плечу сражаться с российскими военнослужащими и, таким образом, в очередной раз уничтожить украинских нацистов, которых поддерживает Вашингтон», - заявили в Перу.

Неравнодушны к происходящему и на территории Африки.

«Происходящее на Украине - это часть долгой истории, которая началась после событий на Кубе. Россия только обороняется. Все что делает Россия - это превентивные действия. Мы знаем, что за этими событиями стоит НАТО. Мы - камерунцы. Если нас попросят пойти и поддержать Россию, мы пойдем, не задумываясь. Потому что происходит неприемлемое», - сообщили в Камеруне.

В Центральноафриканской Республике тоже считают, что Российская Федерация делает все правильно в сложившихся обстоятельствах.

«Мы в курсе, что происходит на Украине. Наши братья, российские военные ведут военную операцию, чтобы установить мир и порядок перед лицом украинских нацистов. Мы, африканские солдаты, готовы поехать, чтобы поддержать наших русских братьев», - заверил представитель ЦАР.

Также слова поддержки спецоперации РФ на Украине поступили из Чили, Никарагуа, Конго, Абхазии и других стран.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал об огромном количестве поступивших в Минобороны РФ заявок от иностранных добровольцев на помощь ЛНР и ДНР. Больше всего желающих оказалось с Ближнего Востока.

Материал подготовили Алиса Краузова и Николай Баранов