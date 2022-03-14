Дипмиссия РФ назвала заявления о запугивании в России компаний Запада «чистой выдумкой»

Посольство Российской Федерации в Соединенных Штатах сообщило, что 13 марта газета The Wall Street Journal опубликовала статью, обвиняющую российскую сторону в запугивании представителей американского бизнеса и национализации их активов в России.

Дипломатическое представительство отметило, что написанное американским изданием - «чистая выдумка».

«Однажды мы настоятельно рекомендовали местным СМИ отказаться от порочной практики ложных новостей. Опус The Wall Street Journal - это чистая выдумка», - сообщила российская дипмиссия в своем аккаунте в Telegram.

Также отмечено, что в России «множество западных предприятий и более чем тысяча из них - американские» и «каждый год США направляли многочисленные делегации на экономические форумы, проводимые Россией».

«Решение о продолжении предпринимательской деятельности в нашей стране остается исключительно за американцами. Равно как и право игнорировать русофобскую истерию, побуждающую иностранный бизнес нести огромные убытки, лишь бы ударить по России», - написали в аккаунте российского диппредставительства.

Немногим ранее президенты Соединенных Штатов Джозеф Байден и Франции Эмманюэль Макрон договорились об ужесточении антироссийских санкций. Данное решение было принято после прошедшего вечером в воскресенье телефонного разговора лидеров обеих стран. Также между ними достигнута договоренность об оказании поддержки Украине и принятии всех «полезных инициатив для прекращения боевых действий».