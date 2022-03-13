Украинский депутат назвал фейком видео с Зеленским в госпитале

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива назвал фейком опубликованное в Telegram-канале Офиса президента Владимира Зеленского видео о посещении госпиталя. По его словам, медсестры, которая попала на кадры, уже нет в живых.

В Telegram-канале Офиса Зеленского ранее появился видеоролик о посещении президентом госпиталя, куда доставили военных с ранениями после боев в Киевской области. Точное время и место съемки не уточняется.

«Зеленский опять прокололся, на видео медсестра, которой нет в живых, но выдают как за то, что он смелый и в Киеве», - заявил Кива в Telegram.

По его словам, медсестру зовут Инна Дерусова, она погибла 26 февраля. В подтверждение он приводит сообщение знакомой женщины.

Кива утверждает, что Зеленский покинул Киев и скрывается в Польше в американском посольстве. В Офисе Зеленского эту информацию опровергают.