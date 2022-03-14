В ДНР заявили, что все поставки оружия в Мариуполь для ВСУ заблокированы

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что усилиями республиканских вооруженных сил все поставки техники и боеприпасов для Вооруженных сил Украины в Мариуполь блокированы. Об этом Денис Пушилин рассказал в эфире Первого канала.

«В Мариуполе все поставки боеприпасов, все поставки техники, они нами уже блокированы. То есть туда уже не поступает», - сообщил глава ДНР.

Немногим ранее руководство Донецкой республики квалифицировало ракетный удар по Донецку «Точкой-У», совершенный украинскими военными, как террористический акт. Так, в Министерстве иностранных дел России осудили данный поступок ВСУ. Сообщается, что это «чудовищное деяние киевского режима <...> еще раз подтверждает, что националистическое правительство Украины нацелено продолжать воевать с мирным населением ДНР и ЛНР, чем оно занимается уже 8 лет в ходе карательной операции в Донбассе».

Также во внешнеполитическом ведомстве России отметили, что решения о применении подобного оружия санкционируются высшим руководством страны. Помимо этого отмечено, что Украина пытается мстить за поражения в спецоперации по защите Донбасса, используя ракетное оружие против мирного населения в связи с чем проявились «все признаки агонии украинской власти».