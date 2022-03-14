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«Налицо все признаки агонии украинской власти»: МИД РФ о ракетном ударе по Донецку

Елизавета Потейчук
21:40 14.03.2022
Как утверждают в МИД РФ, руководство ДНР квалифицировало происшествие как террористический акт.
«Налицо все признаки агонии украинской власти»: МИД РФ о ракетном ударе по Донецку
© Фото: ТРК "Звезда"
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Министерство иностранных дел России прокомментировало ракетный удар по Донецку «Точкой-У», который совершили украинские военные. Как сообщило российское внешнедипломатическое ведомство, руководство ДНР квалифицировало происшествие как террористический акт.

«Решительно осуждаем чудовищное деяние киевского режима. Это еще раз подтверждает, что националистическое правительство Украины нацелено продолжать воевать с мирным населением ДНР и ЛНР, чем оно занимается уже 8 лет в ходе карательной операции в Донбассе», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Решения о применении подобного оружия, отмечают в МИД, санкционируются высшим руководством страны. Украина пытается мстить за поражения в спецоперации по защите Донбасса, используя ракетное оружие против мирного населения, считают дипломаты, в связи с чем проявились «все признаки агонии украинской власти».

«МИД России от лица народа и руководства нашей страны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и правительству Донецкой Народной Республики, желает скорейшего выздоровления раненным. Уверены, что это преступление против человечности не останется безнаказанным», - резюмировали в ведомстве.

Ранее начальник отдела по расследованиям преступлений против мира и безопасности человечества СУ генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов прокомментировал ракетный удар «Точкой-У» украинскими войсками по Донецку. По его словам, на месте происшествия была разрушена инфраструктура, а именно близлежащие дома, квартиры, офисы, административные помещения были повреждены.

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