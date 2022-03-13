Турция официально отказалась от санкций против России

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, по мнению Анкары, санкции в отношении Москвы не поспособствуют решению проблемы.

«Наша позиция открыта и ясна: санкции не решат проблемы», - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции.

Напомним, что накануне, 12 марта, глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез заявил, что Анкара не собирается принимать участие в политике санкций против Москвы, так как придерживается пути дипломатии. Он также отметил, что в Турции ожидают, что санкции не затронут поставки российского газа в страну.

Напомним, что утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине с целью защиты народных республик Донбасса. Впоследствии действия России вызвали негативную реакцию коллективного Запада и других стран, которые решили ввести антироссийские санкции.