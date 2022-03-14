Всемирный банк готовится направить Украине $200 миллионов

Всемирный банк готов дополнительно предоставить Украине 200 миллионов долларов. Президент организации Дэвид Мэлпас заявил, что будет предоставлен пресс-релиз, в котором указана информация об имеющихся 923 миллионах долларов. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, организованной Washington Post.

Как информирует ТАСС, немногим ранее сообщалось о сборе Всемирным банком 723 миллионов долларов в качестве помощи для Украины.

«Сегодня у нас будет пресс-релиз, где указано, что теперь у нас есть 923 миллиона долларов, которые были предоставлены за последние две недели, включая первую выплату для Украины», - цитирует агентство информацию с пресс-конференции.

Накануне сообщалось об отправке из Сирии помощи жителям Донбасса и Украины. Гуманитарную помощь из фруктов, теплых вещей для детей и товаров первой необходимости общим весом свыше 110 тонн для жителей Донецкой и Луганской народных республик и Украины отправили из Сирии с помощью российской группировки войск в арабской республике.

В состав гумнабора также входят обувь, одежда и нижнее белье. Как рассказала местная жительница населенного пункта Махарда сирийской провинции Хама Римма Кнейси, местное население «многое пережило за годы войны и знает, что такое голод и холод».