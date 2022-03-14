Слуцкий заявил, что Запад остался равнодушен к трагедии в центре Донецка

Коллективный Запад остался равнодушным к трагедии в центре Донецка, где погибли мирные жители вследствие удара украинских военных ракетой тактического комплекса «Точка-У». Об этом сообщил глава Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

«Трагедия в Донецке, где удар "Точкой-У" унес жизни мирных жителей, оставила безучастным коллективный Запад. Ни в СМИ, ни на спецсессии ПАСЕ, ни в Европарламенте, ни в других так называемых "демократических институтах" никто просто не заметил страдания и гибель этих людей», - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

По мнению российского политика, ЕС и НАТО «заигрались» в своих попытках реализовать любой ценой идею однополярного мира на крови.

«Вот и все идеалы западного мира, где плевать на людей, где смеются над геноцидом, где возводят в разряд государственной политики индульгенцию преступлений против человечности», - считает депутат.

Леонид Слуцкий также выразил соболезнования всем родственникам погибших и пострадавших в результате взрыва в центре города.

«Мы призовем к ответу за каждого!», - написал глава комитета.

Слуцкий также в своем сообщении призвал всему российскому обществу сплотиться вокруг президента страны и выразил уверенность в удачном завершении специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР и ликвидацией всего западного оружия на территории Украины.

Ранее депутат ГД РФ заявил, что Европа начинает прозревать относительно политики США и НАТО. По его словам, европейские страны втянуты Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом в лишенную здравого смысла игру.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.